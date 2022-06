League of Legends, il team Liquid diventa Team Liquid Honda: tutti i dettagli (Di venerdì 17 giugno 2022) Il Team Liquid ha deciso di incrementare la sua partnership con la casa automobilistica Honda, portandola ad un livello superiore. L’organizzazione di esports ha infatti annunciato nei giorni scorsi che il proprio Team di League of Legends gareggerà ufficialmente sotto il nome di “Team Liquid Honda”. La nuova denominazione è stata ufficializzata alla vigilia dell’inizio della Summer Split della LCS 2022. A parte il marchio Honda apposto sul nome ufficiale della squadra, i fan di Liquid potranno notare il logo Honda posto sul davanti e al centro della nuova maglia della ... Leggi su esports247 (Di venerdì 17 giugno 2022) Ilha deciso di incrementare la sua partnership con la casa automobilistica, portandola ad un livello superiore. L’organizzazione di esports ha infatti annunciato nei giorni scorsi che il propriodiofgareggerà ufficialmente sotto il nome di “”. La nuova denominazione è stata ufficializzata alla vigilia dell’inizio della Summer Split della LCS 2022. A parte il marchioapposto sul nome ufficiale della squadra, i fan dipotranno notare il logoposto sul davanti e al centro della nuova maglia della ...

