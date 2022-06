Le tre certezze verso l’uscita di iPhone 14: cosa ci aspettiamo ad oggi (Di venerdì 17 giugno 2022) Mancano ancora tre mesi circa alla presentazione della nuova serie di device in casa Apple per la telefonia mobile, ma possiamo già anticipare almeno tre certezze che ci stanno facendo avvicinare all’uscita di iPhone 14. Una serie di mosse strategiche da parte della mela morsicata, con cui si punta a fare la differenza rispetto alla concorrenza. Dunque, andiamo oltre rumors specifici, come quelli che abbiamo avuto modo di trattare in questi giorni sul nostro magazine, in modo da capire in quale direzione stiamo andando in vista di settembre. Avviciniamoci all’uscita di iPhone 14 con le certezze maturate fino a questo momento Nello specifico, in attesa dell’uscita di iPhone 14, possiamo dire che le fonti di 9to5Mac confermano ad ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 17 giugno 2022) Mancano ancora tre mesi circa alla presentazione della nuova serie di device in casa Apple per la telefonia mobile, ma possiamo già anticipare almeno treche ci stanno facendo avvicinare aldi14. Una serie di mosse strategiche da parte della mela morsicata, con cui si punta a fare la differenza rispetto alla concorrenza. Dunque, andiamo oltre rumors specifici, come quelli che abbiamo avuto modo di trattare in questi giorni sul nostro magazine, in modo da capire in quale direzione stiamo andando in vista di settembre. Avviciniamoci aldi14 con lematurate fino a questo momento Nello specifico, in attesa deldi14, possiamo dire che le fonti di 9to5Mac confermano ad ...

Pubblicità

AleGobbo87 : RT @VlnN94: 'Il mercato inizia a luglio'. Sì, e tre giorni dopo c'è il raduno. A ferragosto il campionato. La squadra va amalgata, non c'è… - ElCagonOUT : RT @VlnN94: 'Il mercato inizia a luglio'. Sì, e tre giorni dopo c'è il raduno. A ferragosto il campionato. La squadra va amalgata, non c'è… - SimoneBrisi : @alcarazismo_ E chi levi? Luis Alberto o Milinkovic? Ci sta il discorso dei 5 cambi e le gare ogni tre giorni, però… - awaltzforclaire : bello come tre anni fa ho iniziato l'uni completamente convinta del mio percorso mentre ora ho zero certezze, è proprio uno spasso - Asiatipaldii : In Italia ci sono tre tipi di giornalisti: quelli che sparano cazzate, quelli che dicono certezze, e poi ci sono g… -