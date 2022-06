Le dichiarazioni d’amore di Alvaro Morata e Alice Campello Oggi è il loro anniversario di matrimonio

Leggi su ultimenotizieflash

(Di venerdì 17 giugno 2022)non hanno scelto a caso questo periodo per battezzare i tre figli, come non hanno scelto a caso Venezia.è ildima sono già due giorni che sui social si scambiano parole. Innamorati da sempre eche è ilgiorno lo sono ancora di più.arrivato a Venezia con la sua famiglia ha subito postato un selfie scrivendo: “Il posto dove ci siamo sposati sempre sarà speciale per noi! Ti amo follemente”. Si sono sposati a Venezia 5 anni fa ed è un continuo di “Ti amo” e non solo in questi giorni. Una famiglia bellissima che ieri ha festeggiato il battesimo di Ale, Leo ed Edo, nella ...