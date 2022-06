Lavoro domestico, Assindatcolf-Consulenti: "Quasi 2,7 mld di mancato gettito per irregolari" (Di venerdì 17 giugno 2022) Roma, 16 giu. (Labitalia) - A perderci per primo è lo Stato. Quasi 2,7 miliardi di mancato gettito tra evasione contributiva e fiscale e di questi la parte più rilevante è rappresentata dagli oneri contributivi evasi: circa 1,6 miliardi i... Leggi su today (Di venerdì 17 giugno 2022) Roma, 16 giu. (Labitalia) - A perderci per primo è lo Stato.2,7 miliardi ditra evasione contributiva e fiscale e di questi la parte più rilevante è rappresentata dagli oneri contributivi evasi: circa 1,6 miliardi i...

