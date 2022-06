L’attacco personale di Medvedev a von der Leyen: «Specialista del parto, prepara gli ucraini a morire per l’Ue» (Di venerdì 17 giugno 2022) «Gli ucraini sono pronti a morire per la prospettiva europea, dice la presidente della Commissione Ue, che è anche una Specialista del parto. A quanto pare, è a questo che li stanno preparando i gentili caretaker dell’Ue». Ancora uno sfogo avvelenato da parte dell’ex presidente russo e attuale vice segretario del Consiglio di Sicurezza Dmitry Medvedev. L’ennesima frecciatina nei confronti dell’Unione Europea, questa volta dal sapore ancora più personale: dopo il commento dai contorni razzisti sulla visita dei leader europei a Kiev di ieri 16 giugno, appellati come «mangia rane, würstel e spaghetti» (rispettivamente Macron, Scholz e Draghi), Medvedev si scaglia contro la presidente della Commissione Ue Ursula von der ... Leggi su open.online (Di venerdì 17 giugno 2022) «Glisono pronti aper la prospettiva europea, dice la presidente della Commissione Ue, che è anche unadel. A quanto pare, è a questo che li stannondo i gentili caretaker del». Ancora uno sfogo avvelenato da parte dell’ex presidente russo e attuale vice segretario del Consiglio di Sicurezza Dmitry. L’ennesima frecciatina nei confronti dell’Unione Europea, questa volta dal sapore ancora più: dopo il commento dai contorni razzisti sulla visita dei leader europei a Kiev di ieri 16 giugno, appellati come «mangia rane, würstel e spaghetti» (rispettivamente Macron, Scholz e Draghi),si scaglia contro la presidente della Commissione Ue Ursula von der ...

Pubblicità

Cr1st14nM3s14n0 : L'aumento in Italia dei listini Tesla sono un attacco personale al sottoscritto dopo le analisi del tuitter che gli… - Terrantiga : RT @OSINTI1: Il rimorchiatore russo 'Vasily Bekh' sarebbe stato affondato mentre trasportava armi, munizioni e personale ???? verso Snake Isl… - _eternitybts : Questo attacco personale non l’accetto - OSINTI1 : Il rimorchiatore russo 'Vasily Bekh' sarebbe stato affondato mentre trasportava armi, munizioni e personale ???? vers… - OsservaMy : @SimoneDegl Ma guarda che non l'attacco sul personale, non la conosco, e chissenefrega, era per dire 'se non ce la… -