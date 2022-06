L’attacco DDoS che ha ritardato il discorso di Putin all’Economic Forum di San Pietroburgo (Di venerdì 17 giugno 2022) Ognuno ha il “suo” Killnet. O meglio, ognuno ha il suo DDoS. Concedeteci questa piccola licenza per descrivere quello che è successo oggi – ma che in realtà era già in corso nella giornata di ieri – all’International Economic Forum di San Pietroburgo, l’evento che, in maniera stucchevole, la stampa occidentale ha definito la “Davos” di Putin. Il discorso del presidente della Federazione Russa, infatti, ha subito un significativo ritardo a causa di un attacco DDoS contro la struttura informatica del Forum economico. Soltanto dopo l’intervento degli esperti, in pratica, le parole di Vladimir Putin sono state ascoltate e sono state riportate, successivamente, in tutto il mondo. LEGGI ANCHE > Dove andremo a finire se gli hacker cinesi tentano un attacco ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 17 giugno 2022) Ognuno ha il “suo” Killnet. O meglio, ognuno ha il suo. Concedeteci questa piccola licenza per descrivere quello che è successo oggi – ma che in realtà era già in corso nella giornata di ieri – all’International Economicdi San, l’evento che, in maniera stucchevole, la stampa occidentale ha definito la “Davos” di. Ildel presidente della Federazione Russa, infatti, ha subito un significativo ritardo a causa di un attaccocontro la struttura informatica deleconomico. Soltanto dopo l’intervento degli esperti, in pratica, le parole di Vladimirsono state ascoltate e sono state riportate, successivamente, in tutto il mondo. LEGGI ANCHE > Dove andremo a finire se gli hacker cinesi tentano un attacco ...

Putin, il discorso dopo l'attacco hacker. Bordate a Usa e Ue, apertura sul grano L'attacco hacker. Il portavoce di Mosca Dmitry Peskov in mattinata ha riferito di " massicci attacchi DDoS " ai sistemi dello Spief. "Da ieri sono iniziati massicci attacchi DDoS alle reti Internet e ... Russia sotto attacco hacker DDoS: Putin costretto a posticipare il suo discorso L'evento durerà due ore e vedrà Putin affrontare la situazione ... lo scorso marzo la Russia è stata vittima di un attacco hacker ... qualche giorno fa è stato lanciato il più grande attacco DDoS della ... Cyber Security 360 hacker. Il portavoce di Mosca Dmitry Peskov in mattinata ha riferito di " massicci attacchi" ai sistemi dello Spief. "Da ieri sono iniziati massicci attacchialle reti Internet e ...'evento durerà due ore e vedrà Putin affrontare la situazione ... lo scorso marzo la Russia è stata vittima di unhacker ... qualche giorno fa è stato lanciato il più grandedella ... Attacchi DDoS: quali sono, come agiscono ei consigli per difendersi