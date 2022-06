L'Aria che Tira, Renzi dà consigli a Meloni: "Vuole la leadership? Allora guardi al centro, non a Vox" (Di venerdì 17 giugno 2022) Matteo Renzi a tutto campo ce ne ha per tutti. Prima silura i leader di Lega e M5S: "Matteo Salvini e Giuseppe Conte hanno già avuto il loro momento di follia, Salvini al Papeete e Conte nel 2021 quando ha pensato di asfaltare Renzi appoggiandosi a Ciampolillo e ha perso palazzo Chigi". Il leader di Italia Viva, ospite Matteo a L'Aria che Tira su La7, risponde così a chi gli chiede se ritiene che Salvini e Conte possano mettere in discussione il governo. Poi Renzi fa una riflessione sul centrodestra alla luce delle ultime amministrative di domenica e dell'exploit di Fratelli d'Italia: "Giorgia Meloni è una che va da Vox (il partito di destra spagnolo, ndr) ... Se Vuole avere un percorso di leadership le ... Leggi su iltempo (Di venerdì 17 giugno 2022) Matteoa tutto campo ce ne ha per tutti. Prima silura i leader di Lega e M5S: "Matteo Salvini e Giuseppe Conte hanno già avuto il loro momento di follia, Salvini al Papeete e Conte nel 2021 quando ha pensato di asfaltareappoggiandosi a Ciampolillo e ha perso palazzo Chigi". Il leader di Italia Viva, ospite Matteo a L'chesu La7, risponde così a chi gli chiede se ritiene che Salvini e Conte possano mettere in discussione il governo. Poifa una riflessione suldestra alla luce delle ultime amministrative di domenica e dell'exploit di Fratelli d'Italia: "Giorgiaè una che va da Vox (il partito di destra spagnolo, ndr) ... Seavere un percorso dile ...

Pubblicità

ItaliaViva : ????Ci vediamo alle 12:00 su @La7tv con @matteorenzi ospite a l'Aria Che Tira. - FBiasin : Se il #Psg caccia 45 milioni per #Scamacca (ottimo prospetto ma con ancora moltissimo da dimostrare) certifica che… - Ilio16223689 : @La7tv @Maumol La7 l'aria che tira Merlino ho appena visto che vai in ferie mamma mia speriamo per sempre ti saluto… - LuigiBicco : Diciamo che era nell'aria sin dall'inizio. Complimenti ai #GoldenStateWarriors. #NBAFinals - AmedeoMaiorino1 : RT @valeriogaripoli: In Consiglio la richiesta di Fratelli d'Italia Municipio XI di chiarimenti sull’incendio del Tmb a Malagrotta. Si racc… -