L'agente di Sirigu apre al Napoli | 'C'è stato un sondaggio | piazza gradita al giocatore'

Salvato95551627 : RT @LeBombeDiVlad: ?? Ai microfoni di #RadioPuntoNuovo l'agente di #Sirigu apre al #Napoli ?? 'C'è stato un sondaggio' ??????? #LBDV #LeBombed… - MarekNapoli : RT @napolimagazine: SIRIGU - L'agente: 'Il Napoli? Sappiamo che ci seguono e loro sanno che gradiamo la piazza' - Fantacalcio : Genoa, l'agente di Sirigu: 'Rientra tra le ipotesi del Napoli. Vi spiego' - _ilnapoletano_ : G. Branchini l’agente di #Sirigu a @AleMontano17: “#Napoli destinazione gradita, ma al momento c’è stato solo un so… - tomm_russ04_ : RT @Napoli_Report: G. Branchini, agente #Sirigu, a @AleMontano17: “Sappiamo che rientra tra le ipotesi di mercato per il #Napoli. Da parte… -

Giovanni Branchini,di Salvatore, ha spiegato in diretta ai microfoni di Radio Punto Nuovo , nel corso di 'Punto Nuovo Sport Show', la situazione attuale del portiere del Genoa, ...... [ { "@type": "ListItem", "position": 1, "name": "Calciomercato", "item": "https://www.itasportpress.it/calciomercato/" } , { "@type": "ListItem", "position": 2, "name": "Genoa, l'di: '...Giovanni Branchini, agente di Salvatore Sirigu, ha spiegato in diretta ai microfoni di Radio Punto Nuovo, nel corso di “Punto Nuovo Sport Show”, la situazione attuale del portiere del Genoa, ribadendo ...Salvatore Sirigu ancora in Serie A. Con David Ospina che non dovrebbe rinnovare il proprio contratto, il Napoli è alla ricerca di un portiere di esperienza da affiancare al giovane Meret, probabile ti ...