La versione di Martina Patti: “Ho ucciso Elena da sola nel campo” (Di venerdì 17 giugno 2022) Per chi indaga qualcosa non torna, ci sono due ore di vuoto da riempire, ci sono cose che quadrano. Ma Martina Patti, la donna siciliana che ha ucciso sua figlia Elena del Pozzo, una bambina di 5 anni, ha confermato la versione data in fase di confessione. Ha agito da sola, nessun complice. Elena non è morta in casa. Una versione, si intende, tutta da confermare quella della donna che è stata ascoltata questa mattina, in fase di interrogatorio di garanzia. A dare maggiori risposte, saranno poi i risultati del corpicino della piccola Elena, l’autopsia potrà confermare o smentire parte del racconto di Martina Patti. La donna ribadisce di aver portato Elena fuori casa, di averla uccisa in ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 17 giugno 2022) Per chi indaga qualcosa non torna, ci sono due ore di vuoto da riempire, ci sono cose che quadrano. Ma, la donna siciliana che hasua figliadel Pozzo, una bambina di 5 anni, ha confermato ladata in fase di confessione. Ha agito da, nessun complice.non è morta in casa. Una, si intende, tutta da confermare quella della donna che è stata ascoltata questa mattina, in fase di interrogatorio di garanzia. A dare maggiori risposte, saranno poi i risultati del corpicino della piccola, l’autopsia potrà confermare o smentire parte del racconto di. La donna ribadisce di aver portatofuori casa, di averla uccisa in ...

