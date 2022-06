La storia degli Warriors non è ancora finita (Di venerdì 17 giugno 2022) Col senno di poi, stabilire qual è il momento in cui il risultato di una partita di basket viene deciso è un’operazione tanto furbesca quanto futile. Perché la storia recente del gioco, in particolare nell’epoca dell’uso massiccio del tiro da tre punti, insegna che non esiste svantaggio che, con un po’ di tempo a disposizione sul cronometro, non possa essere recuperato. Detto questo, se si dovesse individuare l’attimo in cui il titolo NBA 2022 ha preso la direzione della baia di San Francisco, sarebbe impossibile non pensare al tiro da tre segnato da Steph Curry a metà del terzo quarto della partita di questa notte. Curry direttamente dal logo su assist di Draymond Green in transizione: un grande classico degli ultimi 10 anni. Con oltre 18 minuti ancora da giocare, e sulla scorta di quanto visto giusto un paio di settimane fa ... Leggi su ultimouomo (Di venerdì 17 giugno 2022) Col senno di poi, stabilire qual è il momento in cui il risultato di una partita di basket viene deciso è un’operazione tanto furbesca quanto futile. Perché larecente del gioco, in particolare nell’epoca dell’uso massiccio del tiro da tre punti, insegna che non esiste svantaggio che, con un po’ di tempo a disposizione sul cronometro, non possa essere recuperato. Detto questo, se si dovesse individuare l’attimo in cui il titolo NBA 2022 ha preso la direzione della baia di San Francisco, sarebbe impossibile non pensare al tiro da tre segnato da Steph Curry a metà del terzo quarto della partita di questa notte. Curry direttamente dal logo su assist di Draymond Green in transizione: un grande classicoultimi 10 anni. Con oltre 18 minutida giocare, e sulla scorta di quanto visto giusto un paio di settimane fa ...

