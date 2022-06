La siccità minaccia il 50% dell’agricoltura al Nord. Negli ultimi 70 anni il Po mai così secco (Di venerdì 17 giugno 2022) La siccità minaccia l’agricoltura e la biodiversità del Paese. È emergenza dal Nord al Centro. Lo spettro del razionamento dell’acqua in molte città è concreto. La gravissima siccità che ha colpito il Po e gran parte dei fiumi italiani è la peggiore degli ultimi 70 anni ed è ancor più grave per essersi manifestata in anticipo. A lanciare il grido d’allarme è il Wwf nella Giornata Mondiale Desertificazione e siccità. siccità, le Regioni del Nord Una situazione drammatica che rischia di peggiorare. Le Regioni del Nord annunciano la richiesta dello stato d’emergenza o hanno già scritto a Roma, come ha fatto il Piemonte. «Non avere l’acqua in agricoltura è una calamità naturale – ha detto il governatore Alberto Cirio – in ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 17 giugno 2022) Lal’agricoltura e la biodiversità del Paese. È emergenza dalal Centro. Lo spettro del razionamento dell’acqua in molte città è concreto. La gravissimache ha colpito il Po e gran parte dei fiumi italiani è la peggiore degli70ed è ancor più grave per essersi manifestata in anticipo. A lanciare il grido d’allarme è il Wwf nella Giornata Mondiale Desertificazione e, le Regioni delUna situazione drammatica che rischia di peggiorare. Le Regioni delannunciano la richiesta dello stato d’emergenza o hanno già scritto a Roma, come ha fatto il Piemonte. «Non avere l’acqua in agricoltura è una calamità naturale – ha detto il governatore Alberto Cirio – in ...

