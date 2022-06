La Salernitana sogna Cavani: nuova offerta per l’ex Napoli! (Di venerdì 17 giugno 2022) Il futuro di Cavani potrebbe essere in Serie A, la Salernitana prepara il colpo. Cavani Serie A Salernitana Ormai da tempo si sogna il ritorno di Cavani in Serie A. l’ex Napoli, nonostante manchi da tanto tempo in Italia, ha lasciato un ricordo molto vivo e positivo delle sue prestazioni in maglia azzurra. Come già è risaputo la Salernitana sta provando a riportare il Matador in Serie A, avanzando la prima offerta. Nonostante le varie difficoltà, legate soprattutto all’ingaggio del giocatore, pare che sia intervenuto nella trattativa Morgan De Sanctis, attuale DS della Salernitana ed ex compagno di squadra di Cavani ai tempi del Napoli. ... Leggi su rompipallone (Di venerdì 17 giugno 2022) Il futuro dipotrebbe essere in Serie A, laprepara il colpo.Serie AOrmai da tempo siil ritorno diin Serie A.Napoli, nonostante manchi da tanto tempo in Italia, ha lasciato un ricordo molto vivo e positivo delle sue prestazioni in maglia azzurra. Come già è risaputo lasta provando a riportare il Matador in Serie A, avanzando la prima. Nonostante le varie difficoltà, legate soprattutto all’ingaggio del giocatore, pare che sia intervenuto nella trattativa Morgan De Sanctis, attuale DS dellaed ex compagno di squadra diai tempi del Napoli. ...

