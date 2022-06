La Russia ha tentato di infiltrarsi con una spia nella Corte internazionale dell’Aja

(Di venerdì 17 giugno 2022) Il controspionaggio olandese ha arrestato Sergey Vladimirovich Cherkasov, 36 anni: da 12 si faceva chiamare Viktor Muller Ferreira, si è spacciato per brasiliano, ha studiato negli Stati Uniti. Hadi entrare alladove avrebbe potuto contaminare le prove sui crimini di guerra compiuti dallain Ucraina

Le autorità olandesi hanno espulso un uomo addestrato dall'intelligence militare russa che cercava informazioni sulle indagini della Corte ...Il controspionaggio olandese ha arrestato Sergey Vladimirovich Cherkasov, 36 anni: da 12 si faceva chiamare Viktor Muller Ferreira, si è spacciato per brasiliano, ha studiato negli Stati Uniti. E ha t ...