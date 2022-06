La Russia dichiara "guerra" all'Italia: ci dà la metà del gas che chiediamo, scatta l'allarme "early warning" (Di venerdì 17 giugno 2022) Lo schiaffo dei russi all'Italia si fa sempre più pesante. Da oggi scatterà un ulteriore taglio delle forniture di gas rispetto al fabbisogno stimato dall'Eni. In una nota del gruppo guidato da Claudio Descalzi viene spiegato per bene cosa accadrà nelle prossime ore: "A fronte di una richiesta giornaliera di gas da parte di Eni pari a circa 63 milioni di metri cubi - si legge nella nota del gruppo guidato da Claudio Descalzi - Gazprom ha comunicato che fornirà solo il 50% di quanto richiesto (con quantità effettive consegnate pressoché invariate rispetto ieri)". Il taglio delle forniture si fa sempre più alto e massiccio: Vladimir Putin ha cominciato a farci assaggiare un calo del 15%, poi alzato a una riduzione del 35 per cento del 16 giugno e ora porta la riduzione al 50 per cento di quanto ci serve. L'Italia è l'ennesima vittima di questa ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 17 giugno 2022) Lo schiaffo dei russi all'si fa sempre più pesante. Da oggi scatterà un ulteriore taglio delle forniture di gas rispetto al fabbisogno stimato dall'Eni. In una nota del gruppo guidato da Claudio Descalzi viene spiegato per bene cosa accadrà nelle prossime ore: "A fronte di una richiesta giornaliera di gas da parte di Eni pari a circa 63 milioni di metri cubi - si legge nella nota del gruppo guidato da Claudio Descalzi - Gazprom ha comunicato che fornirà solo il 50% di quanto richiesto (con quantità effettive consegnate pressoché invariate rispetto ieri)". Il taglio delle forniture si fa sempre più alto e massiccio: Vladimir Putin ha cominciato a farci assaggiare un calo del 15%, poi alzato a una riduzione del 35 per cento del 16 giugno e ora porta la riduzione al 50 per cento di quanto ci serve. L'è l'ennesima vittima di questa ...

Pubblicità

Marco02839896 : RT @Libero_official: Da oggi la #Russia taglierà del 50 per cento le forniture del #gas chieste dall'Italia: scatta il primo gradino dello… - Libero_official : Da oggi la #Russia taglierà del 50 per cento le forniture del #gas chieste dall'Italia: scatta il primo gradino del… - marinellafly12 : RT @Gianluc59668963: Anno 2015 Matteo Renzi, dichiara: “Gli accordi di Minsk 2, se rispettati integralmente garantiranno un equilibrio p… - oggieridomani : Se gli Stati Uniti vogliono davvero migliorare la situazione alimentare nel mondo, è necessario cooperare, non inco… - mrcrto : RT @Gianluc59668963: Anno 2015 Matteo Renzi, dichiara: “Gli accordi di Minsk 2, se rispettati integralmente garantiranno un equilibrio p… -