La Russia ci lascia senza gas? L’annuncio Eni: “Tagliata fornitura del 50%” (Di venerdì 17 giugno 2022) Roma, 17 giu – Italia attaccata alla canna del gas russo? Peggio, molto peggio. Oggi la Russia ci taglierà le forniture addirittura del 50%. Ad annunciarlo è l’Eni, secondo cui a fronte di una richieste giornaliera pari a circa 63 milioni di metri cubi, la compagnia Gazprom ha fatto sapere che ne fornirà esattamente la metà. Le quantità effettive consegnate dovrebbero essere pressoché invariate rispetto a ieri, ma il segnale è senz’altro emblematico e si traduce con ritorsione di Mosca. La Russia taglia le forniture del 50%. E non abbiamo alternative Nella giornata di ieri, a fronte delle richieste effettuate da Eni, i russi di Gazprom avevano comunicato che non sarebbero andati oltre il 65% delle forniture. Sempre peggio in termini percentuali dunque, con l’Italia e l’Europa ancora senza concrete alternative. Alla ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 17 giugno 2022) Roma, 17 giu – Italia attaccata alla canna delrusso? Peggio, molto peggio. Oggi laci taglierà le forniture addirittura del 50%. Ad annunciarlo è l’Eni, secondo cui a fronte di una richieste giornaliera pari a circa 63 milioni di metri cubi, la compagnia Gazprom ha fatto sapere che ne fornirà esattamente la metà. Le quantità effettive consegnate dovrebbero essere pressoché invariate rispetto a ieri, ma il segnale è senz’altro emblematico e si traduce con ritorsione di Mosca. Lataglia le forniture del 50%. E non abbiamo alternative Nella giornata di ieri, a fronte delle richieste effettuate da Eni, i russi di Gazprom avevano comunicato che non sarebbero andati oltre il 65% delle forniture. Sempre peggio in termini percentuali dunque, con l’Italia e l’Europa ancoraconcrete alternative. Alla ...

Pubblicità

SkyTG24 : Guerra in Ucraina, Ikea lascia la Russia e vende le fabbriche: personale a casa - _Nico_Piro_ : Ottimo l'intervento del prefetto Gabrielli). Comunque l'ho scritto in 'Maledetti Pacifisti' e il tempo mi dà sempre… - Eraclanius : RT @IlPrimatoN: Forniture dimezzate. Alternative? Non ne abbiamo #Gazprom - manuel_y_jesus_ : RT @IlPrimatoN: Forniture dimezzate. Alternative? Non ne abbiamo #Gazprom - IlPrimatoN : Forniture dimezzate. Alternative? Non ne abbiamo #Gazprom -