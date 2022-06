La partita di Paolo Maldini nel Milan: è in ballo il ruolo di ad non solo il rinnovo da direttore tecnico (Di venerdì 17 giugno 2022) Che partita si giocando nel Milan? I giorni passano e la notizia del rinnovo di Paolo Maldini (e del suo braccio destro Frederic Massara) non c’è traccia. Eppure il contratto scadrà il prossimo 30 giugno, tra meno di due settimane. La notizia ovviamente, come tutto quel che riguarda le Milanesi, è tenuta ben nascosta. L’unico che ne parò in maniera esplicita fu proprio Paolo Maldini in un’intervista alla Gazzetta, usò toni insoliti per il quotidiano: «In questo momento non abbiamo la disponibilità economica per pensare a questo salto di qualità. Anche perché siamo in una fase di passaggio. Vedremo… E in più c’è anche la questione relativa al contratto mio e di Massara. Siamo in scadenza e non abbiamo rinnovato. Devo dire che per il nostro percorso e ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 17 giugno 2022) Chesi giocando nel? I giorni passano e la notizia deldi(e del suo braccio destro Frederic Massara) non c’è traccia. Eppure il contratto scadrà il prossimo 30 giugno, tra meno di due settimane. La notizia ovviamente, come tutto quel che riguarda leesi, è tenuta ben nascosta. L’unico che ne parò in maniera esplicita fu proprioin un’intervista alla Gazzetta, usò toni insoliti per il quotidiano: «In questo momento non abbiamo la disponibilità economica per pensare a questo salto di qualità. Anche perché siamo in una fase di passaggio. Vedremo… E in più c’è anche la questione relativa al contratto mio e di Massara. Siamo in scadenza e non abbiamo rinnovato. Devo dire che per il nostro percorso e ...

