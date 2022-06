La misteriosa isola Bisentina riapre le porte ai turisti

Leggi su lifeandpeople

(Di venerdì 17 giugno 2022) Life&People.it Vi è unaitaliana, un luogo da sogno che per molti anni non è stato possibile visitare ma che adesso apre le sueai. Si tratta di un gioiello di appena diciassette ettari, immerso nel Lago di Bolsena, conosciuto per essere il più grande bacino di origine vulcanica dell’intero continente europeo. È proprio qui, nelle acque scure del lago, che si trova l’, un isolotto privato che adesso si può finalmente visitare, grazie ai battelli che partiranno da Capodimonte e da Bolsena. Un viaggio indimenticabile in un’avvolta nel mistero. L’antica storia dell’Un tempo, quest’isolotto – pieno di distese verdi e di bellissimi palazzi antichi – apparteneva alla ...