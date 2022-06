La Mille Miglia torna a Bergamo | alla guida i due sindaci Gori e Delbono

(Di venerdì 17 giugno 2022). Per il secondo anno consecutivo la 1000riaccende i motori alle porte dell’estate. Da mercoledì 15 a sabato 18 giugno, 425 vetture faranno rivivere il mito della Freccia Rossa sulle strade d’Italia attraversando circa 250 Comuni per quasi 2000 chilometri in quattro giorni. E sabato nel primo pomeriggio la corsa passerà anche da, prima di concludersi, come da tradizione, a Brescia. La 10002022ad attraversare l’Italia in senso orario, con partenza e arrivo a Brescia dopo le tappe di Cervia-Milano Marittima, Roma e Parma. A dodici mesi da una versione il cui percorso ha ripreso la direzione antioraria delle 1000anteguerra, dal 1927 al 1938, sial tracciato che ha caratterizzato le edizioni del 1947 e 1948 e le ...

Pubblicità

bresciamobilita : Ricordiamo che, in occasione della #MilleMiglia, fino al 19 giugno il servizio autobus di Brescia sarà interessato… - AT_Informa : #AT_Pisa A Pontedera il 17/6 dalle ore 12.00 alle 24.00 in concomitanza delle 'Mille Miglia', verranno deviate la linea 190 e la linea 1. - Masssimilianoo : @Matt_Orlandi Si ma è un partito radicato al centro-sud, lontano mille miglia dagli interessi economici della Lomba… - Ansa_Umbria : La Mille miglia sfila davanti alla Basilica di Norcia - Sweetbutpsych18 : Ce mancava anche la mille miglia a rompe il cazzo oggi #millemiglia2022 -

Per Pietro e Cesare Foresti lanon è una semplice gara, e nemmeno una sfilata su quattri ruote attraverso gli scorci più belli del Paese. È un viaggio nei ricordi di famiglia . Di quella ...Sarà una festa, piena di colori e di fascino come solo le auto della, guidate da equipaggi composti da vere e proprie celebrità, sa offrire al pubblico entusiasta al passaggio della storica competizione stradale di granfondo. Tutto è pronto per domani, 17 ...La Mille miglia è transitata a Norcia per il controllo del timbro in un clima di grande festa. Le auto storiche hanno sfilato in piazza San Benedetto, al cospetto della Basilica ormai in ricostruzione ...Alle 20 la ripartenza per l’ultimo tratto, per Milano Marittima, dove la prima tappa si è conclusa La Mille Miglia 2022 è arrivata a Roma, a conclusione della seconda tappa della gara. di Lilina Golia ...