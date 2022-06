“La mia vita è cambiata”. Gianni Sperti, momenti brutti che hanno segnato il volto di UeD (Di venerdì 17 giugno 2022) Gianni Sperti insieme a Tina Cipollari è uno dei personaggi più amati di Uomini e Donne. Opinionista che non si tira mai indietro dinanzi ai sotterfugi dei protagonisti del dating show e sempre pronto a prestare la sua spalla a chi ne ha bisogno. Una figura carismatica che ha saputo far fronte anche alle peripezie avventatesi nella sua vita privata. Gianni Sperti ricorda il padre e Paola Barale Gianni Sperti durante la pandemia ha dovuto far fronte a un doloroso lutto, quello della perdita del padre. La scomparsa dell’amato genitore ha portato l’ex ballerino a cambiare abitudini e religione. “Non sono più cattolico – ha affermato a Novella2000 -. Sono al 50% buddista. La quarantena mi ha fatto capire a maggior ragione quanto sia inutile, a volte, correre come ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 17 giugno 2022)insieme a Tina Cipollari è uno dei personaggi più amati di Uomini e Donne. Opinionista che non si tira mai indietro dinanzi ai sotterfugi dei protagonisti del dating show e sempre pronto a prestare la sua spalla a chi ne ha bisogno. Una figura carismatica che ha saputo far fronte anche alle peripezie avventatesi nella suaprivata.ricorda il padre e Paola Baraledurante la pandemia ha dovuto far fronte a un doloroso lutto, quello della perdita del padre. La scomparsa dell’amato genitore ha portato l’ex ballerino a cambiare abitudini e religione. “Non sono più cattolico – ha affermato a Novella2000 -. Sono al 50% buddista. La quarantena mi ha fatto capire a maggior ragione quanto sia inutile, a volte, correre come ...

