La Liga spagnola prova a bloccare il rinnovo Mbappé-Psg | arriva la denuncia

(Di venerdì 17 giugno 2022) Continua la guerra tra laed il Psg. Dopo l’esposto alla Uefa, il legale ingaggiato da Javier Tebas, Juan Branco, sta perre alla giustizia francese ildi Kylian Mbappè in quanto “illegale” perché violerebbe le norme sul fair-play finanziario. La richiesta che saà fatta al ministro francese dello Sport, Amelie Oudea-Castera, sarà quella di di revocare tutti i contratti firmati al Psg dal 25 giugno 2021, data dell’ultima ispezione condotta dalle autorità francesi. Fra questi ildi Mbappè ma anche l’ingaggio di Messi. Non finisce qui, perché se il pronunciamento non dovesse essere favorevole, lasi rivolgerà alle autorità europee. Ecco le parole di Branco: “Cerchiamo una decisione che abbia lo stesso impatto della legge Bosman, vogliamo che siano estese a tutta Europa ...

