La lettera di Alessandro Del Pozzo, il papà di Elena: «Martina non è pazza, odiava la bimba. Ha premeditato tutto, senza pentirsi» (Di venerdì 17 giugno 2022) Dopo giorni Alessandro Del Pozzo rompe il silenzio. «Lei è cattiva, faceva di tutto per mettermela contro» Leggi su corriere (Di venerdì 17 giugno 2022) Dopo giorniDelrompe il silenzio. «Lei è cattiva, faceva diper mettermela contro»

Pubblicità

FlashJ18 : RT @Corriere: Il papà di Elena, uccisa dalla madre: «Non è pazza, la odiava. Ha premeditato tutto senza pentirsi» - angiuoniluigi : RT @Corriere: Il papà di Elena, uccisa dalla madre: «Non è pazza, la odiava. Ha premeditato tutto senza pentirsi» - Corriere : Il papà di Elena, uccisa dalla madre: «Non è pazza, la odiava. Ha premeditato tutto senza pentirsi» - Corriere : «Amo mia figlia più di ogni altra cosa al mondo, è uguale a me in tutto e per tutto. Me l’ha uccisa! Me l’ha portat… - Marilenapas : RT @fanpage: “Non potevo mai e, dico mai, pensare che l’avrei dovuta proteggere proprio da sua madre”. A parlare, a pochi giorni dalla mor… -