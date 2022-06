La guerra di Putin e i pacifisti doc: sicuri che lo zio Sam difenderà il nostro interesse stavolta? (Di venerdì 17 giugno 2022) Chi è nato nella prima metà del secolo scorso in Europa sa bene, per aver vissuto personalmente, o sentito raccontare dai propri genitori o parenti, gli orrori e le privazioni che le guerre riservano a chi le ha viste. E nelle guerre c’è sempre una parte che aggredisce e l’altra che si difende, o entrambe le cose insieme quando la “forza” dei contendenti è pressappoco uguale. Le motivazioni di quelli che aggrediscono sono sempre (più o meno) le stesse: “Quel territorio era nostro prima di … ecc.”; oppure: “Da un pezzo stiamo assistendo alle provocazioni e ai continui sconfinamenti … , ecc.”; oppure anche questa (che è la più ricorrente): “Continuano ad ammassare truppe ai nostri confini, è chiaro che vogliono invaderci. Non ci faremo prendere di sorpresa!” (questa l’ha usata persino Hitler per invadere la Polonia. Così è cominciata la seconda guerra ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 17 giugno 2022) Chi è nato nella prima metà del secolo scorso in Europa sa bene, per aver vissuto personalmente, o sentito raccontare dai propri genitori o parenti, gli orrori e le privazioni che le guerre riservano a chi le ha viste. E nelle guerre c’è sempre una parte che aggredisce e l’altra che si difende, o entrambe le cose insieme quando la “forza” dei contendenti è pressappoco uguale. Le motivazioni di quelli che aggrediscono sono sempre (più o meno) le stesse: “Quel territorio eraprima di … ecc.”; oppure: “Da un pezzo stiamo assistendo alle provocazioni e ai continui sconfinamenti … , ecc.”; oppure anche questa (che è la più ricorrente): “Continuano ad ammassare truppe ai nostri confini, è chiaro che vogliono invaderci. Non ci faremo prendere di sorpresa!” (questa l’ha usata persino Hitler per invadere la Polonia. Così è cominciata la seconda...

