La follia del rapporto Ue: “Lega e Fdi estremisti” (Di venerdì 17 giugno 2022) Un nuovo capitolo arricchisce la saga delle follie dell’Unione europea, in questo caso meno impattante sulla vita dei cittadini ma altrettanto significativo dell’aria che si respira a Bruxelles. Si tratta del rapporto commissionato dal Dipartimento tematico per i diritti dei cittadini e gli affari costituzionali del Parlamento europeo su richiesta della commissione LIBE intitolato “Estremismo di destra nell’Unione europea”. Il dossier, realizzato per analizzare “le caratteristiche distintive dell’estremismo di destra e delle azioni violente perpetrate da estremisti di destra in l’Unione Europea”, si propone di “sviluppare una definizione operativa di estremismo di destra al fine di fornire un quadro migliore per la comprensione, lo studio e la misurazione del fenomeno”. Un argomento che andrebbe affrontato con rigore scientifico e imparzialità che il ... Leggi su nicolaporro (Di venerdì 17 giugno 2022) Un nuovo capitolo arricchisce la saga delle follie dell’Unione europea, in questo caso meno impattante sulla vita dei cittadini ma altrettanto significativo dell’aria che si respira a Bruxelles. Si tratta delcommissionato dal Dipartimento tematico per i diritti dei cittadini e gli affari costituzionali del Parlamento europeo su richiesta della commissione LIBE intitolato “Estremismo di destra nell’Unione europea”. Il dossier, realizzato per analizzare “le caratteristiche distintive dell’estremismo di destra e delle azioni violente perpetrate dadi destra in l’Unione Europea”, si propone di “sviluppare una definizione operativa di estremismo di destra al fine di fornire un quadro migliore per la comprensione, lo studio e la misurazione del fenomeno”. Un argomento che andrebbe affrontato con rigore scientifico e imparzialità che il ...

Pubblicità

NicolaPorro : ????? La follia del politicamente corretto non conosce limiti. La sparata della star di #Hollywood #TomHanks - FBiasin : Molti tifosi dell’#Inter scrivono “non avrei mai pensato di poter perdonare #Lukaku, ma se è vero quello che sta ti… - donyp00288476 : RT @LBasemi: DIetro la tragedia di Bibbiano e dietro la follia e la violenza del super greenpass per i bambini (un obbligo vaccinale masche… - soteros1 : RT @NicolaPorro: ??????? È riniziata la “caccia al fascista”, l’ossessione europea???? - RenatoLuongo2 : RT @LBasemi: DIetro la tragedia di Bibbiano e dietro la follia e la violenza del super greenpass per i bambini (un obbligo vaccinale masche… -