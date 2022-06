La crisi delle auto con conducente lascia a piedi i turisti (Di venerdì 17 giugno 2022) Il settore dei trasporti con conducente in Italia assiste al paradosso dei noleggiatori che da anni esercitano la propria attività senza adeguamenti normativi, colpiti in modo profondo dall’emergenza Covid-19 e che oggi si trovano con un insufficiente organico di veicoli e con una forte riduzione di personale dipendente, costretti a lasciare a piedi circa il 40% degli utenti. È il grido di l’allarme di Anitrav, la più rappresentativa associazione nazionale dei noleggiatori con conducente che chiede un aiuto urgente al Governo ed al Ministro dei Trasporti Enrico Giovannini. «È tornato il turismo e la voglia degli italiani e degli stranieri di muoversi ma ci stiamo facendo trovare impreparati dato che le attuali norme non facilitano il lavoro degli operatori Ncc e fanno perdere diverse opportunità a tutto il settore. ... Leggi su panorama (Di venerdì 17 giugno 2022) Il settore dei trasporti conin Italia assiste al paradosso dei noleggiatori che da anni esercitano la propria attività senza adeguamenti normativi, colpiti in modo profondo dall’emergenza Covid-19 e che oggi si trovano con un insufficiente organico di veicoli e con una forte riduzione di personale dipendente, costretti are acirca il 40% degli utenti. È il grido di l’allarme di Anitrav, la più rappresentativa associazione nazionale dei noleggiatori conche chiede un aiuto urgente al Governo ed al Ministro dei Trasporti Enrico Giovannini. «È tornato il turismo e la voglia degli italiani e degli stranieri di muoversi ma ci stiamo facendo trovare impreparati dato che le attuali norme non facilitano il lavoro degli operatori Ncc e fanno perdere diverse opportunità a tutto il settore. ...

