La Corte di Strasburgo condanna l' Italia per violenze domestiche - La vittima | Ero sola | ho trovato giustizia all' estero

Silvia De Giorgi, 44enne padovana, arriva all'organo giurisdizionale europeo dei diritti dell'uomo dopo 7 denunce contro l'ex marito: 'Sentenza storica che segna la strada per aiutare altre ...PADOVA - Sette denunce per maltrattamenti in famiglia presentate in quattro anni e, di queste, solo una è culminata in un'inchiesta penale ma ora rischia di finire in prescrizione. Laeuropea dei diritti umani ha condannato l'Italia per "trattamento inumano e degradante" di una donna ripetutamente picchiata e umiliata dal marito. Silvia De Giorgi , 44 anni, interior designer ...Silvia De Giorgi, 44enne padovana, arriva all'organo giurisdizionale europeo dei diritti dell'uomo dopo 7 denunce contro l'ex marito: "Sentenza storica che segna la strada per aiutare altre donne" ...Otto denunce, per l’unica accolta processo dopo sette anni. La corte europea: «Violazione dell’articolo 3 della convenzione dei diritti umani» ...