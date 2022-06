La Cina lancia la terza portaerei, Pechino mostra i muscoli: la nave intitolata alla provincia davanti Taiwan – Il video (Di venerdì 17 giugno 2022) Pechino ha varato ufficialmente la terza portaerei della Marina cinese con il nome di Fujian, la provincia davanti all’isola di Taiwan. Prima di questa, la Cina poteva contare sulla portaerei Liaoning, la prima costruita sfruttando uno scafo che era stato acquistato dall’Ucraina dopo il crollo dell’Unione sovietica, e la Shandong, prima portaerei sviluppata completamente in Cina. Il varo della Fujian doveva avvenire diverse settimane prima, ma il lockdown per l’ondata di Covid che ha colpito Shangai ha rallentato tutte le attività anche nei cantieri navali. Leggi anche: Xi Jinping sente Putin: «Sostegno reciproco su sicurezza e sovranità. In Ucraina serve una soluzione responsabile» La Cina: ... Leggi su open.online (Di venerdì 17 giugno 2022)ha varato ufficialmente ladella Marina cinese con il nome di Fujian, laall’isola di. Prima di questa, lapoteva contare sullaLiaoning, la prima costruita sfruttando uno scafo che era stato acquistato dall’Ucraina dopo il crollo dell’Unione sovietica, e la Shandong, primasviluppata completamente in. Il varo della Fujian doveva avvenire diverse settimane prima, ma il lockdown per l’ondata di Covid che ha colpito Shangai ha rallentato tutte le attività anche nei cantieri navali. Leggi anche: Xi Jinping sente Putin: «Sostegno reciproco su sicurezza e sovranità. In Ucraina serve una soluzione responsabile» La: ...

