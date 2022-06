La Cina ha avuto contatti con alieni? Il dubbio del rapporto pubblicato e subito poi ritirato (Di venerdì 17 giugno 2022) La Cina ha avuto dei contatti con gli alieni? Difficile stabilirlo con certezza fatto sta che, come riferisce Hdblog.it, nelle scorse ore è accaduto un fatto curioso in quanto Pechino ha spiegato di aver trovato la prova dell’esistenza di una civiltà aliena per poi “cancellare” la stessa. alieni, 16/6/2022 – Computermagazine.itA riportare la notizia è Bloomberg, che a sua volta cita la testata online Science and Technology Daily, controllata direttamente da Pechino e giornale ufficiale del Ministero della scienza e della tecnologia cinese, che ha pubblicato un articolo in cui si spiegava che il Giant Eye, il radiotelescopio più grande al mondo, aveva captato dei segnali radio mai osservati primi, che avevano destato l’attenzione degli addetti ai lavori. ... Leggi su computermagazine (Di venerdì 17 giugno 2022) Lahadeicon gli? Difficile stabilirlo con certezza fatto sta che, come riferisce Hdblog.it, nelle scorse ore è accaduto un fatto curioso in quanto Pechino ha spiegato di aver trovato la prova dell’esistenza di una civiltà aliena per poi “cancellare” la stessa., 16/6/2022 – Computermagazine.itA riportare la notizia è Bloomberg, che a sua volta cita la testata online Science and Technology Daily, controllata direttamente da Pechino e giornale ufficiale del Ministero della scienza e della tecnologia cinese, che haun articolo in cui si spiegava che il Giant Eye, il radiotelescopio più grande al mondo, aveva captato dei segnali radio mai osservati primi, che avevano destato l’attenzione degli addetti ai lavori. ...

