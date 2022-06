La capsule di Le Coq Sportif per celebrare i quarant’anni dal Mondiale 1982 (Di venerdì 17 giugno 2022) A immaginarci, tra qualche mese, assorti in silenzio sul divano vedendo le altre Nazionali contendersi il Mondiale qatariota, è impossibile nascondere la delusione per l’assenza dell’Italia. In questi mesi crudeli per la Nazionale, la soluzione migliore è quella di ripensare al passato, ai momenti di gloria che la maglia azzurra ha saputo regalarci. Tra questi, il Mondiale 1982, quello di Enzo Bearzot, Paolo Rossi e gli altri protagonisti che hanno formato e plasmato i sogni calcistici di un’intera generazione e oltre, ha sicuramente un posto speciale: quest’anno ricorrono i quarant’anni da quel trionfo, e Le Coq Sportif, il brand che vestiva gli azzurri all’epoca, ha voluto omaggiare questo anniversario con una collezione speciale. In collaborazione con l’A.S. Velasca, club milanese che ha saputo più ... Leggi su gqitalia (Di venerdì 17 giugno 2022) A immaginarci, tra qualche mese, assorti in silenzio sul divano vedendo le altre Nazionali contendersi ilqatariota, è impossibile nascondere la delusione per l’assenza dell’Italia. In questi mesi crudeli per la Nazionale, la soluzione migliore è quella di ripensare al passato, ai momenti di gloria che la maglia azzurra ha saputo regalarci. Tra questi, il, quello di Enzo Bearzot, Paolo Rossi e gli altri protagonisti che hanno formato e plasmato i sogni calcistici di un’intera generazione e oltre, ha sicuramente un posto speciale: quest’anno ricorrono ida quel trionfo, e Le Coq, il brand che vestiva gli azzurri all’epoca, ha voluto omaggiare questo anniversario con una collezione speciale. In collaborazione con l’A.S. Velasca, club milanese che ha saputo più ...

