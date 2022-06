Koulibaly | il rinnovo non si sblocca e il Barcellona si defila | spunta l’ipotesi addio a zero

Pubblicità

Cucciolina96251 : RT @lucacerchione: '#Fabian rifiuta il rinnovo col #Napoli da un paio d'anni, sfugge alle offerte. #Adl gli ha chiesto di portare squadra i… - SportdelSud : ??? Tra #Barcellona e rinnovo, al momento l’ipotesi più plausibile sul futuro di #Koulibaly è rappresentata dalla pe… - pulcinella77 : RT @lucacerchione: '#Fabian rifiuta il rinnovo col #Napoli da un paio d'anni, sfugge alle offerte. #Adl gli ha chiesto di portare squadra i… - sscalcionapoli1 : Il Mattino – Napoli-Koulibaly, la trattativa per il rinnovo tra il bonus e la fascia di capitano… - cn1926it : #Crippa difende #Mertens: “Dries fa bene a guardarsi intorno, merita molto di più” -

...il futuro di Kalidoue Victor Osimhen. Chi per un motivo e chi per un altro stanno rendendo ancora più calda l'estate del popolo partenopeo. Il senegalese deve discutere del suo...KalidouNapoli, 17 giugno 2022 - Il Barcellona ha altri problemi da risolvere e lascia passare in secondo piano il mercato: con buona pace di chi, come Kalidou, aspettava e tuttora aspetta una chiamata che potrebbe non arrivare mai. Per la gioia di Aurelio De Laurentiis , che rilancia la propria offerta per blindare l'ipotetico futuro capitano del ...Koulibaly alla Juventus, il difensore del Napoli è sul mercato: se non dovesse rinnovare con il Napoli potrebbe svestire l'azzurro.Il presidente del Barcellona, Laporta, ha ricevuto una sorta di via libera dall'assemblea dei soci per le operazioni di mercato. Il cognome della prima s ...