Kiev critica il discorso di Putin: 'Ha scatenato una guerra cannibalistica (Di venerdì 17 giugno 2022) guerra in Ucraina e disinformazione e propaganda russa. 'Attacchi l' Ucraina , cancelli dalla carta geografica intere città, commetti esecuzioni di massa, fai tornare la Russia al Medio Evo, e lo ... Leggi su globalist (Di venerdì 17 giugno 2022)in Ucraina e disinformazione e propaganda russa. 'Attacchi l' Ucraina , cancelli dalla carta geografica intere città, commetti esecuzioni di massa, fai tornare la Russia al Medio Evo, e lo ...

Pubblicità

alessperu : RT @BuonaDestra: Oggi su Buonadestra ???? Draghi ha portato l’Italia in cima all’Europa. E la Meloni lo critica - corinna_marzi : RT @BuonaDestra: Oggi su Buonadestra ???? Draghi ha portato l’Italia in cima all’Europa. E la Meloni lo critica - Filippo_Rossi : RT @BuonaDestra: Oggi su Buonadestra ???? Draghi ha portato l’Italia in cima all’Europa. E la Meloni lo critica - BuonaDestra : Oggi su Buonadestra ???? Draghi ha portato l’Italia in cima all’Europa. E la Meloni lo critica… - SignorAldo : RT @NomosCSP: È on line la #GiornataParlamentare del #16giugno. Tra i temi: ??Draghi, Macron e Scholz incontrano Zelensky a Kiev; ??@PaoloG… -