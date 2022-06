Kate Middleton magnifica con l’abito di Diana da 2.248 euro. Ma qualcosa la disturba (Di venerdì 17 giugno 2022) Kate Middleton ha fatto finalmente il suo ingresso trionfale al Royal Ascot e per tutte le altre non c’è stata più speranza. La Duchessa di Cambridge ha superato se stessa in fatto di raffinatezza con abito bianco a pois marroni, firmato Alexandra Rich, che sta diventando ormai il brand preferito dai Reali. Il modello che ha scelto costa 2.298 euro (tutti spesi bene). Graziosissimo il cappello che però la disturba e per la metà del tempo è costretta ad aggiustarselo. Kate Middleton strega al Royal Ascot Dopo che Beatrice di York ha provato a catalizzare l’attenzione coi suoi look e dopo il bacio quasi sulle labbra tra Carlo e Zara Tindall, il Royal Ascot è entrato nel vivo e la sua protagonista è Kate Middleton. La Duchessa nei giorni scorsi è stata ... Leggi su dilei (Di venerdì 17 giugno 2022)ha fatto finalmente il suo ingresso trionfale al Royal Ascot e per tutte le altre non c’è stata più speranza. La Duchessa di Cambridge ha superato se stessa in fatto di raffinatezza con abito bianco a pois marroni, firmato Alexandra Rich, che sta diventando ormai il brand preferito dai Reali. Il modello che ha scelto costa 2.298(tutti spesi bene). Graziosissimo il cappello che però lae per la metà del tempo è costretta ad aggiustarselo.strega al Royal Ascot Dopo che Beatrice di York ha provato a catalizzare l’attenzione coi suoi look e dopo il bacio quasi sulle labbra tra Carlo e Zara Tindall, il Royal Ascot è entrato nel vivo e la sua protagonista è. La Duchessa nei giorni scorsi è stata ...

