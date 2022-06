Kate Middleton incanta con il blazer rosa di Alexander McQueen | il prezzo da capogiro del suo look

Leggi su newscronaca.myblog

(Di venerdì 17 giugno 2022), che eleganza. Nel suo incontro di oggi con il Dipartimento dell’Istruzione e il Dipartimento della Salute e dell’Assistenza Sociale presso la Royal Institution di Londra la duchessa di Cambridge si conferma regina di stile. Per l’appuntamento istituzionale la moglie di William si è affidata ancora una volta al suo brand di fiducia. Stavolta la scelta è caduta su undi una tonalità delicata, ma decisa allo stesso tempo, perfetta per il tenore dell’incontro dedicato alla salute e allo sviluppo infantile nei primi anni di vita dei bambini. Per l’occasione,ha abbinato al capo firmato da 1.420 sterline una parure di diamanti molto ricercata della gioielleria Mappin & Webb, modello ‘Empress’. Per chi volesse imitare il ...