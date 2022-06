Kate Middleton dà una nuova lezione di stile, il blazer rosa di Alexander McQueen è virale sui social: ecco quanto costa (Di venerdì 17 giugno 2022) Kate Middleton non perde occasione per confermarsi un’icona di stile. In occasione dell’incontro con il Dipartimento dell’Istruzione e il Dipartimento della Salute e dell’Assistenza sociale alla Royal Institution di Londra, la duchessa di Cambrigde ha sfoggiato un total look in rosa baby semplice ma assolutamente elegante, coniugando il suo solito stile raffinato con quello che è uno dei colori di tendenza del momento. Kata ha indossato infatti un blazer dal taglio sartoriale del celebre brand inglese Alexander McQueen (costato circa 1420 sterline) con pantalone a vita alta coordinato, t-shirt bianca e pumps in suede ton sur ton. Per completare il look, la moglie del principe William ha scelto di abbinare una ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 17 giugno 2022)non perde occasione per confermarsi un’icona di. In occasione dell’incontro con il Dipartimento dell’Istruzione e il Dipartimento della Salute e dell’Assistenzae alla Royal Institution di Londra, la duchessa di Cambrigde ha sfoggiato un total look inbaby semplice ma assolutamente elegante, coniugando il suo solitoraffinato con quello che è uno dei colori di tendenza del momento. Kata ha indossato infatti undal taglio sartoriale del celebre brand ingleseto circa 1420 sterline) con pantalone a vita alta coordinato, t-shirt bianca e pumps in suede ton sur ton. Per completare il look, la moglie del principe William ha scelto di abbinare una ...

