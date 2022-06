Kasia Smutniak la tocca pianissimo sul discorso in Spagna di Giorgia Meloni: “Disumana” (Di venerdì 17 giugno 2022) Il discorso semplicistico di Giorgia Meloni sul palco di Vox a Marbella “per sostenere la candidatura dell’amica Macarena Olona alla presidenza dell’Andalusia insieme ai patrioti spagnoli guidati da Santiago Abascal” non è passato inosservato a molti. Criticato da politici e opinionisti, è stato attaccato anche da Kasia Smutniak, attrice e modella polacca, che su Instagram ha ricondiviso il video in cui la leader di Fratelli d’Italia fa il suo elenco di “sì” e di “no” commentando: “Più i pensieri sono bassi, volgari, inadeguati, non all’altezza, tristi, morbosi, infelici, privi di eleganza, di amore, di buon senso, indegni, ingiusti, aspri, acidi, vomitevoli, piccoli, inutili, stupidi, idioti, pericolosi, malformati, kitch, sbiaditi, inesatti, errati, carichi di odio, DISUMANI, più la persona che li ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 17 giugno 2022) Ilsemplicistico disul palco di Vox a Marbella “per sostenere la candidatura dell’amica Macarena Olona alla presidenza dell’Andalusia insieme ai patrioti spagnoli guidati da Santiago Abascal” non è passato inosservato a molti. Criticato da politici e opinionisti, è stato attaccato anche da, attrice e modella polacca, che su Instagram ha ricondiviso il video in cui la leader di Fratelli d’Italia fa il suo elenco di “sì” e di “no” commentando: “Più i pensieri sono bassi, volgari, inadeguati, non all’altezza, tristi, morbosi, infelici, privi di eleganza, di amore, di buon senso, indegni, ingiusti, aspri, acidi, vomitevoli, piccoli, inutili, stupidi, idioti, pericolosi, malformati, kitch, sbiaditi, inesatti, errati, carichi di odio, DISUMANI, più la persona che li ...

