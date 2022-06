Kanye West ha accusato adidas di «copiare in modo palese» le sue ciabatte (Di venerdì 17 giugno 2022) Non esiste cosa peggiore che segnare contro la propria squadra, a meno di non essere Ye, ovvero Kanye West. Il rapper, designer e grandissimo appassionato di stivali oversize è tornato, di recente, su Instagram per condividere i suoi pensieri sulle nuove Adilette 22 di adidas. Nonostante Ye sia da tempo partner del noto marchio tedesco, al momento non può proprio essere definito un fan del nuovo design dalle tre strisce. Sulla falsariga di quanto è già accaduto con Kobe Bryant, Ye ha accusato adidas di aver copiato le sue Yeezy. «A Kasper», ha scritto rivolgendosi all'amministratore delegato del marchio Kasper Rørsted, «non consento un plagio tanto evidente e spudorato... Questo modello rappresenta la mancanza di rispetto delle persone di potere nei confronti di chi ha talento. Secondo quanto ... Leggi su gqitalia (Di venerdì 17 giugno 2022) Non esiste cosa peggiore che segnare contro la propria squadra, a meno di non essere Ye, ovvero. Il rapper, designer e grandissimo appassionato di stivali oversize è tornato, di recente, su Instagram per condividere i suoi pensieri sulle nuove Adilette 22 di. Nonostante Ye sia da tempo partner del noto marchio tedesco, al momento non può proprio essere definito un fan del nuovo design dalle tre strisce. Sulla falsariga di quanto è già accaduto con Kobe Bryant, Ye hadi aver copiato le sue Yeezy. «A Kasper», ha scritto rivolgendosi all'amministratore delegato del marchio Kasper Rørsted, «non consento un plagio tanto evidente e spudorato... Questo modello rappresenta la mancanza di rispetto delle persone di potere nei confronti di chi ha talento. Secondo quanto ...

