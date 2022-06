Juventus, Zaniolo non perde quota: nuova pedina per convincere la Roma (Di venerdì 17 giugno 2022) Calciomercato Juventus: i bianconeri non perdono di vista Zaniolo e hanno in mente una nuova contropartita per la Roma La Juventus, come riportato da Tuttosport, non perde di vista Nicolò Zaniolo. In attesa che arrivi una riposta definitiva da Di Maria, il direttore sportivo bianconero Cherubini non molla il fuoriclasse giallorosso. Mercoledì l’entourage di Zaniolo ha incontrato la Roma: la fumata nera per sul rinnovo rafforza l’idea di cessione, con la Juventus pronta a sfidare il Milan. Entrambi i club hanno bisogno di inserire contropartite: l’ultima idea in casa bianconera è quella di provare ad offrire Arthur. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA Juventus SU Juventus NEWS ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 17 giugno 2022) Calciomercato: i bianconeri non perdono di vistae hanno in mente unacontropartita per laLa, come riportato da Tuttosport, nondi vista Nicolò. In attesa che arrivi una riposta definitiva da Di Maria, il direttore sportivo bianconero Cherubini non molla il fuoriclasse giallorosso. Mercoledì l’entourage diha incontrato la: la fumata nera per sul rinnovo rafforza l’idea di cessione, con lapronta a sfidare il Milan. Entrambi i club hanno bisogno di inserire contropartite: l’ultima idea in casa bianconera è quella di provare ad offrire Arthur. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLASUNEWS ...

