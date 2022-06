Pubblicità

infoitsport : Juventus, sfuma un obiettivo: David Neres è ormai a un passo dal Benfica - ZonaBianconeri : RT @CMercatoNews: #Gavi sfuma ?, la #Juve si tuffa ??????su #FabianRuiz - simodihno10 : RT @CMercatoNews: #Gavi sfuma ?, la #Juve si tuffa ??????su #FabianRuiz - CMercatoNews : #Gavi sfuma ?, la #Juve si tuffa ??????su #FabianRuiz - federic50543742 : ? Sfuma un obiettivo della Juventus: ?UFFICIALE : David Neres è un nuovo giocatore del Benfica. -

PALERMO - Per il secondo anno consecutivonella finale dei play - off di C l'obiettivo promozione del Padova. Al Barbera, dopo l'1 - 0 ... Empoli, Fiorentina, Inter,, Lazio, Lecce (......a Milan e. L'allenatore portoghese vuole tutelarsi, e sta scegliendo il partner perfetto per Tammy Abraham, pilastro intoccabile del reparto offensivo. CALCIOMERCATO ROMA NEWS/Paredes,...Stefano Braghin lo ha detto chiaramente nell'intervista rilasciata a Tuttosport: tra gli obiettivi di mercato, una centrocampista e un'attaccante. Nelle ...Scossone in casa Juventus, Massimiliano Allegri pronto a fare fuori tre ... Max Allegri, allenatore (LaPresse) Perisic è sfumato, Di Maria è sempre più lontano ed anche il colpo Koulibaly appare ...