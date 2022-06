Juventus, scaduto il prestito di un attaccante: la situazione (Di venerdì 17 giugno 2022) La Juventus perde un altro giocatore, nonostante i vari tentativi di trattenerlo a Torino effettuati nel corso di queste ultime settimane. Da capire ora le mosse della dirigenza. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Dopo settimane di serrate trattative, la Juventus dice addio ad un attaccante. Non sono servite a nulla, dunque, Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu. Leggi su sportnews.eu (Di venerdì 17 giugno 2022) Laperde un altro giocatore, nonostante i vari tentativi di trattenerlo a Torino effettuati nel corso di queste ultime settimane. Da capire ora le mosse della dirigenza. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Dopo settimane di serrate trattative, ladice addio ad un. Non sono servite a nulla, dunque, Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Pubblicità

Fprime86 : RT @CorSport: #Juve, scaduto il termine per il riscatto di #Morata: tutte le ipotesi ?? - ZonaBianconeri : RT @CorSport: #Juve, scaduto il termine per il riscatto di #Morata: tutte le ipotesi ?? - CorSport : #Juve, scaduto il termine per il riscatto di #Morata: tutte le ipotesi ?? - mrandroid02 : Juve, scaduto il termine per il riscatto di Morata: tutte le ipotesi - sportli26181512 : Juve, scaduto il termine per il riscatto di Morata: tutte le ipotesi: 'Cadena Ser' fa il punto sulla situazione del… -