Juventus, non si molla Zaniolo: giocata la carta scambio (Di venerdì 17 giugno 2022) La Juventus cerca di costruire una squadra che torni a vincere e nel mirino rimane fisso Nicolò Zaniolo: scambio con la Roma Futuro tutto da costruire per la Juventus in… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di venerdì 17 giugno 2022) Lacerca di costruire una squadra che torni a vincere e nel mirino rimane fisso Nicolòcon la Roma Futuro tutto da costruire per lain… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Pubblicità

GiovaAlbanese : La #Juventus ha lavorato bene su #DiMaria negli ultimi giorni. Il giocatore non ha ancora comunicato la propria dec… - Gazzetta_it : Ma Di Maria è davvero convinto di andare alla Juve? Se non è così, meglio lasciarlo perdere. Lo spunto di Stefano A… - Gazzetta_it : #Frabotta e non solo: l'asse di mercato tra #Juve e Lecce - oscarvalle1984 : RT @sckalexx: ??La #Juventus ha bloccato #Kostic, si è informata su #Zaniolo e qualche altra situazione, ma non ha mai smesso di pensare a #… - Donatog87 : RT @NicoSchira: Angel #DiMaria in arrivo a Parigi nelle prossime ore: giorni caldissimi per la scelta del suo futuro. L’offerta migliore tr… -