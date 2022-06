Juventus Legends Milan Legends: in campo gli ex campioni bianconeri e rossoneri (Di venerdì 17 giugno 2022) . L’incontro a Roseto degli Abruzzi Lunedì 20 giugno alle 20.00 andrà in scena a Roseto degli Abruzzi una sfida tra le Juventus Legends e le Milan Legends. Oltre ad Alessandro Del Piero, tra le fila della Juventus scenderanno in campo anche Angelo Di Livio, Fabrizio Ravanelli, Simone Pepe e Antonio Chimenti, mentre per il Milan giocheranno Massimo Ambrosini, Massimo Oddo, Marco Amelia, Federico Giunti e Cristian Brocchi. E naturalmente tanti altri… Lo scrive Tuttosport. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 17 giugno 2022) . L’incontro a Roseto degli Abruzzi Lunedì 20 giugno alle 20.00 andrà in scena a Roseto degli Abruzzi una sfida tra lee le. Oltre ad Alessandro Del Piero, tra le fila dellascenderanno inanche Angelo Di Livio, Fabrizio Ravanelli, Simone Pepe e Antonio Chimenti, mentre per ilgiocheranno Massimo Ambrosini, Massimo Oddo, Marco Amelia, Federico Giunti e Cristian Brocchi. E naturalmente tanti altri… Lo scrive Tuttosport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

