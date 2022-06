Juventus Legends-Milan Legends a Roseto: presente anche Del Piero (Di venerdì 17 giugno 2022) Juventus Legends-Milan Legends andrà in scena al PalaMaggetti di Roseto degli Abbruzzi. La partita, che vedrà scendere in campo alcuni ex campioni bianconeri e rossoneri, è in programma alle ore 20.30 di lunedì 20 giugno. Fra i nomi già confermati, spicca quello di Alex Del Piero. Ci sarà anche l’ex tecnico del Pescara ed ex difensore del Milan Massimo Oddo. Per la Juventus presenti inoltre Chimenti, Di Livio Pepe Ravanelli, mentre per il Milan, oltre ad Oddo, ci saranno Amelia, Ambrosini Giunti e Brocchi. “Con un po’ di emozione, come primo cittadino, accolgo uno dei miei miti della mia adolescenza e poi della mia giovinezza, Alessandro Del Piero, il n. 10 della mia ... Leggi su sportface (Di venerdì 17 giugno 2022)andrà in scena al PalaMaggetti didegli Abbruzzi. La partita, che vedrà scendere in campo alcuni ex campioni bianconeri e rossoneri, è in programma alle ore 20.30 di lunedì 20 giugno. Fra i nomi già confermati, spicca quello di Alex Del. Ci saràl’ex tecnico del Pescara ed ex difensore delMassimo Oddo. Per lapresenti inoltre Chimenti, Di Livio Pepe Ravanelli, mentre per il, oltre ad Oddo, ci saranno Amelia, Ambrosini Giunti e Brocchi. “Con un po’ di emozione, come primo cittadino, accolgo uno dei miei miti della mia adolescenza e poi della mia giovinezza, Alessandro Del, il n. 10 della mia ...

