Juventus, Di Marzio: “Apertura per Di Maria: i bianconeri aspettano la decisione dell’argentino” (Di venerdì 17 giugno 2022) Juventus DI Marzio DI Maria – Gianluca Di Marzio, giornalista Sky ed esperto di calciomercato, ha rilasciato alcune dichiarazioni, attraverso il proprio sito ufficiale, su Angel Di Maria. Ecco quanto affermato. “La Juventus ha fatto un passo incontro ad Angel Di Maria e ora sono ore calde per il possibile trasferimento a parametro zero dell’argentino a Torino. I bianconeri da tempo hanno messo nel mirino l’ormai ex Paris Saint Germain, che a breve dovrebbe prendere la sua decisione. Nelle ultime ore c’è stata un’Apertura verso Di Maria. Le parti erano bloccate, perché i bianconeri proponevano due anni di contratto mentre l’argentino ne chiedeva solamente uno. Adesso ... Leggi su seriea24 (Di venerdì 17 giugno 2022)DIDI– Gianluca Di, giornalista Sky ed esperto di calciomercato, ha rilasciato alcune dichiarazioni, attraverso il proprio sito ufficiale, su Angel Di. Ecco quanto affermato. “Laha fatto un passo incontro ad Angel Die ora sono ore calde per il possibile trasferimento a parametro zeroa Torino. Ida tempo hanno messo nel mirino l’ormai ex Paris Saint Germain, che a breve dovrebbe prendere la sua. Nelle ultime ore c’è stata un’verso Di. Le parti erano bloccate, perché iproponevano due anni di contratto mentre l’argentino ne chiedeva solamente uno. Adesso ...

Pubblicità

fradettofanpage : RT @mirko_vale_: Di Marzio: 'Non so un cazzo sulla Juventus' - pazzamentejuve : Il Lecce nei discorsi per Frabotta hanno provato a inserire anche Miretti, giovane che si è messo in mostra in prim… - sBinottoFC : RT @insorgipopolo_: Gianluca di Marzio: “la Juventus è soddisfatta del mercato fatto, per cui possiamo dire che non farà più innesti per qu… - JFCmarco : RT @insorgipopolo_: Gianluca di Marzio: “la Juventus è soddisfatta del mercato fatto, per cui possiamo dire che non farà più innesti per qu… - insorgipopolo_ : Gianluca di Marzio: “la Juventus è soddisfatta del mercato fatto, per cui possiamo dire che non farà più innesti per questa sessione”?? -