Juventus | Di Maria non decide | pronta l’offerta per uno della Nazionale

La Juventus continua ad attendere la risposta di Di Maria ma nel frattempo valuta delle alternative; una sembra essere un talento azzurro. Un attaccante per completare il tridente insieme a Vlahovic e Chiesa; la Juventus ha bisogno di un giocatore offensivo che sostituisca Dybala e permetta ad Allegri di aumentare e non di poco il livello qualitativo della rosa con l'obiettivo di tornare a vincere lo scudetto ed essere grande protagonista a livello interNazionale. Il sogno si chiama Di Maria, in uscita dal PSG e grande protagonista nella finalissima tra Argentina e Italia. Parliamo di un giocatore fortissimo tecnicamente e che, nonostante l'età, può ancora essere decisivo con le sue qualità. LaPresseLa trattativa per portare l'argentino a Torino, però, è più complessa del previsto;

