Pubblicità

ZonaBianconeri : RT @sportface2016: #Juventus, Corsport: offerti tre giocatori all'#Atletico per trattenere #Morata - sportface2016 : #Juventus, Corsport: offerti tre giocatori all'#Atletico per trattenere #Morata - CorSport : #Juve, una storia di #ritorni: prima di #Pogba, da #Buffon a #Higuain ?? - CorSport : #Pogba e l'aneddoto su #Mourinho ?? - ZonaBianconeri : RT @MondoBN: CORSPORT, Pogba, la Juve riparte da zero -

I nerazzurri sono certi di chiudere perché l'argentino non ha alternative. Si lavorerà sui bonus e sul premio alla firma Db Torino 16/05/2022 - campionato di calcio serie A /- Lazio / foto Daniele Buffa/Image Sport nella foto: Paulo Dybala Tra Dybala e l'Inter non c'è accordo sulle cifre, scrive il Corriere dello Sport. Le parti continuano a dialogare, ma ci ...Addirittura 4 i nomi forniti dal: il primo è ben noto e corrisponde a quello di Domenico Berardi , leader del Sassuolo da tempo nel mirino della, per il quale però il club neroverde ...Il Corriere dello Sport ha rivelato alcuni retroscena sul mancato accordo della Juventus con l'Atletico Madrid per Alvaro Morata.La Juventus continua a ricevere offerte per il cartellino di Matteo Brunori, punta italo-brasiliana classe 1994 che ha fatto faville con il Palermo in Serie C nell'ultima stagione. Come ...