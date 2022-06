Juvecaserta Academy | tanto entusiasmo per il camp diretto da Nando Gentile

(Di venerdì 17 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoalpromosso ed organizzato dalla Bleper l’arrivo suii “Emanuela Gallicola” di via G.M. Bosco di Alessandro, protagonista del basket italiano ed europeo ai massini livelli, oltre che scelta NBA al secondo giro del draft 2014.da, pluriione d’Italia e d’Europa con la collaborazione dello staff tecnico della società bianconera, ilha visto anche l’alternarsi dei vari atleti componenti la prima squadra casertana, da Borko Kuvekalovic a Nikola Marcus per finire agli altri componenti del roster bianconero. Ilestivo di basket, riservato ai ragazzi ed ...

Pubblicità

anteprima24 : ** Juve#Caserta Academy, tanto entusiasmo per il camp diretto da Nando Gentile ** -

CasertaWeb

"Laesprime il suo profondo dolore per la scomparsa di Peppe Farina, per tanti anni istruttore e responsabile tecnico del settore minibasket bianconero, al cui sviluppo ha ...Ble" Pallacanestro Angri 81 " 63 (23 - 11, 47 - 36, 68 - 47) Pallacanestro Angri: Chirico 6, Izzo 16, Ruggiero ne, De Martino 11, Terzi, Iannicelli 8, Markovic 17, Chiavazzo12, ... Ble Juvecaserta Academy, Alessandro Gentile ai campetti Nike in visita ai ragazzi del summer camp | Tanto entusiasmo al camp promosso ed organizzato dalla Ble Juvecaserta Academy per l’arrivo sui campi “Emanuela Gallicola” di via G.M. Bosco di Alessandro Gentile, protagonista del basket italiano ed ...A denunciare in un post il gesto incivile che ha avuto luogo ai campetti Nike della città è la Asd JuveCaserta Academy. Già nei giorni scorsi erano stati rinvenuti altri rifiuti, poi rimossi dai volon ...