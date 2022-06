Justin Bieber, nuovi stop causa malattia: potrebbe tornare a esibirsi in Italia (Di venerdì 17 giugno 2022) Nonostante le rassicuranti parole della moglie Hailey, il cantante - che di recente ha rivelato di soffrire di un raro disturbo neurologico - non si sente pronto per salire sul palco: «Posticipati tutti i concerti previsti negli Stati Uniti». Così, il prossimo appuntamento in calendario, è il 31 luglio al Lucca Summer Festival Leggi su vanityfair (Di venerdì 17 giugno 2022) Nonostante le rassicuranti parole della moglie Hailey, il cantante - che di recente ha rivelato di soffrire di un raro disturbo neurologico - non si sente pronto per salire sul palco: «Posticipati tutti i concerti previsti negli Stati Uniti». Così, il prossimo appuntamento in calendario, è il 31 luglio al Lucca Summer Festival

