Justin Bieber, Hailey racconta la malattia del marito: fan speranzosi (Di venerdì 17 giugno 2022) Hailey Bieber, dopo il silenzio del marito, racconta pubblicamente le condizioni di salute di Justin e a che punto è la sua malattia Come ormai tutti sanno Justin Bieber la settimana scorsa ha pubblicato un commovente video sui social, dove avvisava i suoi fan di non essere fisicamente in grado di svolgere il tour e i concerti. Justin Bieber e Hailey Baldwin (Fonte: Instagram)Il motivo? Una malattia poco comune che ha compito i nervi facciale della star internazionale, chiamata sindrome di Ramsay Hunt. Dunque mentre da allora Justin Bieber ha preferito staccare totalmente, evitando qualsiasi tipo di stress e dunque non dando alcuna ... Leggi su vesuvius (Di venerdì 17 giugno 2022), dopo il silenzio delpubblicamente le condizioni di salute die a che punto è la suaCome ormai tutti sannola settimana scorsa ha pubblicato un commovente video sui social, dove avvisava i suoi fan di non essere fisicamente in grado di svolgere il tour e i concerti.Baldwin (Fonte: Instagram)Il motivo? Unapoco comune che ha compito i nervi facciale della star internazionale, chiamata sindrome di Ramsay Hunt. Dunque mentre da alloraha preferito staccare totalmente, evitando qualsiasi tipo di stress e dunque non dando alcuna ...

