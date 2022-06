Julian Assange sarà estradato negli Usa. Il caso Wikileaks e la parabola del suo fondatore (Di venerdì 17 giugno 2022) Julian Assange Londra, 17 giugno 2022 - Via libera per l'estradizione negli Stati Uniti di Julian Assange . La ministra dell'Interno del Regno Unito, Primi Patel, ha firmato l'ordine di estradizione ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 17 giugno 2022)Londra, 17 giugno 2022 - Via libera per l'estradizioneStati Uniti di. La ministra dell'Interno del Regno Unito, Primi Patel, ha firmato l'ordine di estradizione ...

_Nico_Piro_ : #17giugno venerdì nero per la libertà di stampa e la democrazia. Il Regno Unito approva l’estradizione di Julian As… - RaiNews : 'Un giorno buio per la libertà di stampa'. così #Wikileaks commenta la decisione #Assange - fattoquotidiano : Julian Assange, il governo britannico ordina la sua estradizione negli Stati Uniti. Rischia una condanna a 175 anni… - EleonoraGalafa1 : RT @_Nico_Piro_: #17giugno venerdì nero per la libertà di stampa e la democrazia. Il Regno Unito approva l’estradizione di Julian Assange n… - dukana2 : RT @Ste_Mazzu: Julian Assange sarà estradato negli Usa, il Paese che ne pianificò l'omicidio, rischia 175 anni o pena di morte per aver riv… -