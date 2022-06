Julian Assange, possibile estradizione negli Usa (Di venerdì 17 giugno 2022) Julian Assange, fondatore di Wikileaks, rischia l’estradizione negli Stati Uniti. L’accusa è quella di spionaggio per aver rivelato documenti top-secret relativi ai conflitti in Iraq e Afganistan. Ora, sia il giornalista che la famiglia sono spaventati dalla possibile punizione del governo di Washington. Julian Assange, corsi e ricorsi storici Ci metteremmo troppo a riassumere un’intera storia di politica estera americana, in particolare se dobbiamo addentrarci all’interno delle dinamiche di Wikileaks. Ciononostante la notizia di oggi fa comunque scalpore in un periodo in cui con il conflitto russo-ucraino ci sentiamo tutti geopolitici. Tra chi ritiene Assange un nemico per le democrazie occidentali e chi un martire. Il pensiero più ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 17 giugno 2022), fondatore di Wikileaks, rischia l’Stati Uniti. L’accusa è quella di spionaggio per aver rivelato documenti top-secret relativi ai conflitti in Iraq e Afganistan. Ora, sia il giornalista che la famiglia sono spaventati dallapunizione del governo di Washington., corsi e ricorsi storici Ci metteremmo troppo a riassumere un’intera storia di politica estera americana, in particolare se dobbiamo addentrarci all’interno delle dinamiche di Wikileaks. Ciononostante la notizia di oggi fa comunque scalpore in un periodo in cui con il conflitto russo-ucraino ci sentiamo tutti geopolitici. Tra chi ritieneun nemico per le democrazie occidentali e chi un martire. Il pensiero più ...

_Nico_Piro_ : #17giugno venerdì nero per la libertà di stampa e la democrazia. Il Regno Unito approva l’estradizione di Julian As… - andreapurgatori : C'era una volta un paese che difendeva la libertà. Poi arrivò Ciuffo Biondo a difendere solo se stesso. Julian… - RaiNews : 'Un giorno buio per la libertà di stampa'. così #Wikileaks commenta la decisione #Assange - charliecarla : RT @blello2: Il governo britannico approva l'estradizione di Julian Assange negli USA. Rischia 175 anni di carcere. Il trionfo dlla difesa… - ItsmeFede : RT @flayawa: Come era prevedibile Julian #Assange verrà estradato negli Stati Uniti e trascorrerà il resto della vita in carcere. Ed io mi… -