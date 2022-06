Julian Assange estradato negli Usa, arriva il sì di Londra (Di venerdì 17 giugno 2022) Estradizione negli Stati Uniti di Julian Assange: è ufficiale. La ministra dell’Interno britannica, Priti Patel, ha firmato il via libera finale da parte del Governo di Londra. Wikileaks: “Giorno buio per la libertà di stampa“. Il sì all’estradizione di Assange appariva scontato poiché solo un clamoroso ribaltamento di fronte poteva indurre l’esecutivo a cambiare direzione al termine di una storia durata molti anni. Nel Regno Unito era già completa la procedura giudiziaria sulla controversa vicenda dell’attivista australiano. Cofondatore e anima di Wikileaks, Julian Assange, 50 anni, è il simbolo stesso della piattaforma online che ha svelato documenti top secret di vari paesi del mondo. E in particolare del Governo statunitense, mettendo a nudo, ad esempio, le torture ... Leggi su velvetmag (Di venerdì 17 giugno 2022) EstradizioneStati Uniti di: è ufficiale. La ministra dell’Interno britannica, Priti Patel, ha firmato il via libera finale da parte del Governo di. Wikileaks: “Giorno buio per la libertà di stampa“. Il sì all’estradizione diappariva scontato poiché solo un clamoroso ribaltamento di fronte poteva indurre l’esecutivo a cambiare direzione al termine di una storia durata molti anni. Nel Regno Unito era già completa la procedura giudiziaria sulla controversa vicenda dell’attivista australiano. Cofondatore e anima di Wikileaks,, 50 anni, è il simbolo stesso della piattaforma online che ha svelato documenti top secret di vari paesi del mondo. E in particolare del Governo statunitense, mettendo a nudo, ad esempio, le torture ...

